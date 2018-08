Veranstaltungen für Interessenten am Jagdschein

Den Jagdschein machen – ja, aber wie? Wer sich darüber genauer informieren will, kann dies bei der Kreisgruppe Bernkastel-Wittlich im

Landesjagdverband Rheinland-Pfalz tun. Bei zwei Veranstaltungen besteht dazu Gelegenheit: am Mittwoch 22. August im Schützenhaus in Osann-Monzel (Beginn um 19 Uhr) und am Sonntag, 9. September, auf dem Schießstand Bärenhalde in Bernkastel-Kues. Der liegt an der B 50 an der Abfahrt in Richtung Monzelfeld. Beginn ist dort morgens um 10 Uhr. Wer sich schon einmal informieren will, kann dies bei Ausbildungsleiter Ulrich Konrad tun. Er ist unter Telefon 06571/20812 zu erreichen.