Verbandsgemeinderat diskutiert Altricher Biogasanlage

Auf der Sitzung des Verbandsgemeinderates in Dreis, die heute um 17 Uhr in der Dreyshalle beginnt, geht es unter anderem um die Erweiterung der Biogasanlage in Altrich. Gestank, Lärm und Futtermangel für Tiere: Auf dem Bauausschuss wurden verschiedene Bedenken gegen eine mögliche Erweiterung der Anlage geäußert, gleichwohl hat der Ausschuss dem Verbandsgemeinderat empfohlen, die dazu benötigte Änderung des Flächennutzungsplans voranzubringen. Von Christian Moeris