Die Chöre im Kreis-Chorverband Bernkastel-Wittlich laden im Monat März zu folgenden Veranstaltungen ein:

am Samstag, 17. März, Liederabend zum 95-jährigen Jubiläum des MGV „Liederkranz“ 1923 Gonzerath, Schackberghalle Morbach-Gonzerath, und am Sonntag, 18. März, 14 Uhr: zum Verbandstag des Kreis-Chorverbandes Bernkastel-Wittlich in der Schackberghalle Morbach-Gonzerath.

Die nächsten Proben des Projektchores „Chor total“ finden an den Sonntagen 11. März und 25. März jeweils um 14.30 Uhr im Pfarrheim Altrich, Andreasstraße 31, statt.