(red) Das Panuves-Team verkaufte am verkaufsoffenen Sonntag in Wittlich viele sehr gut erhaltene Artikel sowie leckere Kuchen und Suppen für einen guten Zweck. Insgesamt wurden 3877 Euro für die Heimkinder in La Paz in Bolivien eingenommen.