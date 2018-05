Hobbyfotografen stellen ihre Werke aus

(red) Die Vernissage der Ausstellung „Time in Focus“ in der Kreissparkasse Mittelmosel-Eifel Mosel Hunsrück in Wittlich ist am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr. Die Ausstellung kann bis Freitag, 8. Juni, während der Öffnungszeiten besichtigt werden. Die Mitglieder des Forums für Fotografie stellen etwa 50 Exponate aus. Das Forum ist ein Zusammenschluss engagierter Fotoamateure in der Region Mosel-Eifel, die ihr Hobby ständig weiter entwickeln möchten. Das Forum entstand im Jahre 1995 als „Foto-Forum Wittlich“ und entwickelte sich im Laufe der Jahre zum „Forum für Fotografie Mosel-Eifel“, womit der Aktionsradius erweitert wurde.