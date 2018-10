später lesen Lokalpolitik Versammlung in Landscheid zur Forstwirtschaft Teilen

Soll der Gemeindewald an ein privates Unternehmen verpachtet werden oder nicht? Darum geht es am heutigen Abend, 18 Uhr, auf einer Bürgerinformationsveranstaltung im Vereinshaus in Landscheid.