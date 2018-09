später lesen Politik VG-Rat spricht über Windkraft und Gesundland Teilen

() Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Wittlich treffen sich am Donnerstag, 21. Juni, zu ihrer nächsten Sitzung. Im öffentlichen Sitzungsteil stehen in Plein, Unkensteinhalle, neben Feuerwehrangelegenheiten, Naturschutz und Arbeiten an Grundschulen unter anderem folgende Themen auf der Tagesordnung: die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Teilbereich Windenergie, der Bau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf den Gemarkungen Esch und Klausen, die Finanzierung und Änderung des Gesellschaftervertrags für die Gesundland Vulkaneifel GmbH und die Erweiterung und Sanierung des VG-Rathauses in Wittlich.