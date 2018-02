später lesen Fit im Alter Fit im Alter durch Vorbeugen Teilen

Die Volkshochschule Wittlich bietet einen „Fit im Alter“-Kurs an, der sich an älter werdende Menschen richtet, die weiterhin aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Der Kurs bietet Übungen zur Mobilisierung des Bewegungsapparates, des Gleichgewichts und der Koordination. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag zur Sturzprophylaxe. Schwingen zur Musik und einfache Tanzformen runden das Programm ab. Es ist ratsam, bequeme Kleidung zu tragen.