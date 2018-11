Viele Musicals an einem Abend

Die Musical-Gala Musical Magics kommt am Samstag, 10. November, nach Wittlich. Mit zahlreichen Melodien aus den verschiedensten Musical-Bereichen bringen Produzent und Hauptdarsteller Michael Thinnes und zahlreiche andere Solisten und Tänzer im Atrium des Cusanus Gymnasiums Wittlich eine besondere Show auf die Bühne.

Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Die Besucher bekommen in dieser Spielzeit in der Show Ausschnitte aus folgenden Musicals zu sehen: Tarzan, Die Schöne und das Biest, Der König der Löwen, The Greatest Showman, Tanz der Vampire, Das Phantom der Oper, Chess, die Rocky Horror Show, Ghost, Footloose, Hair. Seit der Premiere im Jahr 2002 hat das Ensemble viele Hallen gefüllt. Tickets kosten 33,90 Euro, ermäßigt 30,90 Euro und sind bei Ticket Regional erhältlich.