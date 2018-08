Vier Vorträge und eine Diskussion

Der Wirtschaftskreis Bernkastel-Wittlich lädt zu Impulsvorträgen mit anschließender Podiumsdiskussion für Dienstag, 28. August, 18 Uhr, in die Räume der Sparkasse EMH in Bernkastel-Kues (Cusanusstraße 24a) ein.

Die Zeiten, in denen Chefs Bewerber auswählen konnten, sind vorbei. Dazu gibt es Statements, verbunden mit Handlungsempfehlungen von Anna Molitor, Vorsitzende Jugendparlament der Stadt Wittlich (Was erwarten junge Menschen vom Arbeitgeber heute und in der Zukunft?), Peter Hoffmann, Arbeitgeberservice Bernkastel-Kues (Langfristige und nachhaltige Personalstrategie), Jeannette Schneider, Personalleiterin Bungert (Fachkräfte – woher nehmen und nicht stehlen? Anregungen aus der Praxis) und Julia Schmitt, Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich (Migranten – ein häufig ungenutztes Fachkräftepotenzial?). Die Veranstaltung wird moderiert von Alexander Houben (Chef vom Dienst beim Trierischen Volksfreund).

Anmeldung per E-Mail bis 17. August an info@wirtschaftskreis-bernkastel-wittlich.de