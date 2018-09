später lesen Musik Virtuose Klarinetten und Multipercussion Teilen

Twittern

Teilen



Zum 50-jährigen Jubiläum der Musikschule des Landkreises und dem 25-jährigen Jubiläum des Musikkreises Wittlich findet am Sonntag, 21. Oktober, um 17 Uhr ein Konzert in der Synagoge in Wittlich statt.