Vom Stammtisch ins Bergwerk mit dem Eifelverein

Der Eifelverein Wittlich bietet auch im Oktober einige Wanderungen an.

Der Eifelverein Wittlich bietet in den kommenden Wochen Wanderungen an. Am Sonntag, 7. Oktober, trifft sich die Radwandergruppe zur letzten Radtour in diesem Jahr am Vereinshaus in Dorf. Mit Herbert Thetard wird an die Mosel geradelt. Anmeldung bei Herbert Thetard unter Telefon 06571/29839 bis Donnerstag, 4. Oktober.

Am darauffolgenden Dienstag, 9. Oktober, wandern die Senioren etwa fünf Kilometer und 1,5 Stunden lang mit Diethelm Bähren. Treffpunkt für Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt der Rundwanderung ist um 14 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der erste Stammtisch der Radwandergruppe findet am gleichen Tag statt. Ab 19 Uhr treffen sich die Radwanderer im Restaurant Daus. Dieser Stammtisch wird immer am zweiten Dienstag im Monat stattfinden.

Hans-Peter Stroh führt am Mittwoch, 10. Oktober, eine zweistündige Rundwanderung von acht Kilometern. Treffpunkt für Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zu guter Letzt gibt es am Sonntag, 14. Oktober, zwei verschiedene Wanderungen mit Bernd Engel und Uli Marmann bei Fell mit Gelegenheit das dortige Schieferbergwerk zu besichtigen. Abfahrt mit dem Bus ist um 10 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich. Infos und Anmeldung bei Uli Marmann, Telefon 06571/265914 oder 0160/3139477.