Vor-Tour in Bettenfeld: Prominente radeln und springen für Kinder

Die Vor-Tour der Hoffnung macht Halt in Bettenfeld. Ein Ex-Weltmeister kommt per Fallschirm. Am Dienstag radeln die Teilnehmer unter anderem durch Klausen und Bitburg. Von Christian Thome