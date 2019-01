später lesen Vortrag Vortrag in der Synagoge FOTO: TV / Kulturamt Stadt Wittlich FOTO: TV / Kulturamt Stadt Wittlich Teilen

(red) Am „Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus“, am Sonntag, 27. Januar, laden das Kulturamt der Stadt Wittlich, der Arbeitskreis Jüdische Gemeinde Wittlich und das Emil-Frank-Institut zu einem Vortrag des Historikers Matthias Klein zum Thema Zwangssterilisationen in Wittlich ein.