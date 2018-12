später lesen Seminar Vortrag über gewaltfreien Widerstand Teilen

Beim dritten Samstagabendgespräch am 8. Dezember spricht ab 18 Uhr Dr. Christine Schweitzer in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich zum Thema „ Ohne Waffen – Konflikte gewaltfrei bearbeiten“.