Vortrag übers Türmchen in der Begegnungsstätte

Das Türmchen in Wittlich: Wohlbekannt, gut gehalten und doch noch voller Rätsel – das ist das Thema eines Vortrags von Dr. Stefan Heinz in der Caritas-Begegnungsstätte der Stadt Wittlich am Mittwoch, 9. Mai, um 14.30 Uhr. Der Vortrag zeichnet die Geschichte des Bauwerks nach und versucht zugleich seine Bedeutung in der allgemeinen Stadt- und Befestigungsgeschichte einzuordnen. Im Anschluss an den Vortrag wird es Gelegenheit zum weiteren Austausch bei Kaffee, Getränken und Waffeln geben.