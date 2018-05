später lesen Israle Vortrag und Gespräche zu Israel Teilen

() Unter dem Titel „Ein Land, zwei Völker“ steht am heutigen Montag ein Gesprächs- und Vortragsabend mit Marianne und Werner Bühler im St.-Markus-Haus, Karrstraße 23, in Wittlich an. Marianne und Werner Bühler wollen den Zuhörern an diesem Abend das Land, hauptsächlich aber die Menschen beider Völker, näherbringen und Einblicke in deren Sicht der Konflikte vermitteln.