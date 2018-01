später lesen Wittlich Vortrag zum Zusammenhang von Körper und Psyche Teilen

Der Chefarzt der Abteilung für Psychosomatische Medizin am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich, Dr. Joachim Faude, erläutert am Donnerstag, 1. Februar, die Zusammenhänge seelischer Themen und körperlicher Krankheitssymptome. Sein Vortrag in der Reihe „Gesund werden & Gesund bleiben“ beginnt um 17.30 Uhr im Großen Konferenzraum des Wittlicher St. Elisabeth Krankenhauses.