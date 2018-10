Vortragsreihe zu Vollmacht und Betreuung

(red) Betreuung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung: Was bedeutet das? Wie kann ich für den Ernstfall vorsorgen? Diesen Fragen geht der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer Wittlich in einer Vortragsreihe auf den Grund.

Der erste Vortrag ist am Mittwoch, 10. Oktober, um 18 Uhr und behandelt die rechtliche Stellvertretung und Vollmacht. Am Mittwoch, 17. Oktober, 18 Uhr, geht es um die Rechte und Pflichten von Bevollmächtigten. Am Mittwoch, 7. November, 18 Uhr, ist Nachlassrecht das Thema.

Veranstaltungsort ist der Pfarrsaal Altrich, Andreasstraße 31. Die Teilnahme

ist kostenlos, Anmeldung: Telefon 06571/96620 oder t.pesch@skfm-wittlich.de, i.falkenberg@skfm-wittlich.de.