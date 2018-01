Jubiläumsjahr läuft gut an

Ausverkauftes Haus in drei Fällen: Die Veranstalter des Kulturprogramms in der Wallfahrtskirche Klausen freuen sich über die bisher gute Resonanz.

(red) Das Veranstaltungsprogramm „Kultur in der Wallfahrtskirche“ in Klausen feiert in diesem Jahr fünfjähriges Bestehen (der TV berichtete). Die erste Veranstaltung im Januar mit dem Ensemble Schall & Rauch begeisterte in der ausverkauften Wallfahrtskirche das Publikum. Das Mitsingkonzert von Guildo Horn und Band ist seit Monaten ausverkauft. Auch für Gregor Gysi im Mai, wenn er über seine Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“ spricht, gibt es keine Tickets mehr. „Wir freuen uns sehr, dass das Kulturprogramm so gut angenommen wird. Für das gesamte Jahresprogramm haben wir bereits 1000 Karten verkauft“, erzählt Veranstaltungskoordinator Tobias Marenberg begeistert.

Neben den bereits ausverkauften Veranstaltungen seien die Karten für den Vortrag mit dem bekannten Kinderarzt und Bestsellerautor Dr. Herbert Renz-Polster am 20. Februar auch sehr gefragt. Nach Dr. Michael Winterhoff und Jan-Uwe Rogge haben die Organisatoren mit Renz-Polster den nächsten bekannten Redner zum Thema „Kindererziehung“ engagiert. Karten für „Willis wilde Wege“ mit dem bekannten Fernsehmoderator und Weltentdecker Willi Weitzel („Willi will’s wissen“) sind ebenfalls beliebt. Auch wenn der Multivisionsvortrag für die ganze Familie erst am 2. Dezember terminiert ist, empfehlen die Veranstalter, sich schon jetzt Karten zu sichern. Für Kinder ab drei Jahren ist das Bilderbuchkino „Friedolin- Sind Deine Gefühle Deine Freunde“ mit der Eifeler Kinderbuchautorin Kerstin Werner am 18. März geplant.

Die weiteste Anreise zum Veranstaltungsprogramm hat Annette Schavan. Die deutsche Botschafterin des heiligen Stuhls reist für ihren Vortrag „Papst Franziskus und die Kunst des Politischen“ aus Rom an. Ein „Heimspiel“ hat Buchautor und Coach Konrad Klar. In seinem Benefizvortrag „Mach doch was Du wirklich willst“ möchte er den Zuschauern Impulse zu mehr Lebensfreude, Glück und Freiheit geben. In „fremde Welten“ wird der Ufo-Experte Robert Fleischer aus Leipzig die Zuschauer mitnehmen. Der Titel seines bebilderten Vortrags: „Ufos sind keine Glaubenssache“. Ende Oktober pilgert der evangelische Bischof i.R. Wolfgang Huber nach Klausen. Der ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche wird über „Ökumene - Gegenwart und Zukunft“ sprechen.

„Es ist schön zu sehen, dass mehr und mehr Stammgäste zu den Veranstaltungen kommen. Und das diese auch unsere Gottesdienste für sich entdecken“, freut sich Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul.