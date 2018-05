Wanderer feiern Maifest an der Pleiner Schutzhütte

(red) Das 42. Maifest in Plein war wieder ein Erfolg. Viele Besucher und Wanderer aus der Umgebung strömten zur Schutzhütte in den Pleiner Grünewald. Mit selbstgebackenem Kuchen, Erbsensuppe, Würstchen, Steaks und Getränken wurden die Gäste bestens versorgt. Die ausführenden Pleiner Vereine Freiwillige Feuerwehr, Musikverein und Kirchenchor waren bereits ab 7 Uhr mit dem herrichten des Festplatzes beschäftigt. Das Fest nahm über den ganzen Tag bis in den frühen Abend einen schönen und friedlichen Verlauf. ⇥Foto: Privat