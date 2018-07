(red) auf seiner traditionellen Wanderschaft machte der „zünftige“ und „ehrbare“ Wandergeselle Oliver Stein in Wittlich Rast. Olli ist Zimmerer aus Bamberg und befindet sich seit April 2014 auf der Walz.

Drei Jahre und einen Tag muss er mindestens unterwegs sein und darf sich in dieser Zeit seinem Heimatort nicht mehr als 50 Kilometer nähern. Offensichtlich gefällt es ihm so gut, dass er die Mindestzeit schon weit überschritten hat. Bürgermeister Joachim Rodenkirch begrüßte Olli in seinem Dienstzimmer und gab ihm als Proviant eine Flasche Wittlicher Wein mit auf den weiteren Weg.⇥ Foto: Rainer Stöckicht