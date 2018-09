(red) Nach seiner Wanderung durch sechs Kitas ist der Wittlicher Wanderrabe wieder in die Stadt- und Kreisergänzungsbücherei zurückgekehrt. Im Gepäck hatte er – neben den Rucksäcken voller Bilderbücher, mit denen er losgezogen war - eine Fülle von Bastelarbeiten, Bildern und Fotos.

Diese sind Ergebnis der Beschäftigung der Kinder mit den Büchern in den Kitas. Auch einen Teil der Kreationen, die für die Präsentationen der Lieblingstitel in der Bücherei entstanden sind, schleppte er mit. Mit einem Teil dieser Materialien wurden Schaufenster in der Burgstraße 16 gestaltet. ⇥Foto: Annette Münzel