Wanderung auf den Spuren der Köhler

() Der Blockhaus-Ferienpark lädt für Samstag, 8. September, zur Köhlerroutenwanderung rund um den Ort Eisenschmitt ein. Wanderführer ist Peter Rob.

Die Tour ist ein Rundweg von 14 Kilometern und führt fast ausschließlich durch den Wald und an alten Meilerstellen vorbei. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schaumeiler an der Köhlerstube in Eisenschmitt.

Die Wanderung dauert rund viereinhalb Stunden. Unterwegs ist eine Rast mit Köhlersuppe und Getränken eingeplant. Anmeldung unter Telefon 06567/8070.