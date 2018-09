Wissen übers Urheberrecht

() Die Medienwelt wird immer bunter, das Internet hat die Menge verfügbarer Informationen und damit auch die Zahl der Menschen, die jede einzelne Nachricht erreichen kann, vervielfacht.

Zugleich haben die neuen technischen Möglichkeiten dazu geführt, dass wir mit der Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Verwaltungen, Gemeinden oder auch losen Gruppen, die uns Bilder und Texte einfach per E-Mail zusenden, das lokale Geschehen auf den Lokalseiten im Trierischen Volksfreund in einer größeren Breite abbilden als je zuvor. Das wollen wir weiterhin tun. Mit der größeren Verbreitung wird auch der rechtliche Rahmen immer komplizierter. Denn Verwertungs- und Urheberrechte müssen – übrigens nicht nur bei professionellen Angeboten wie denen des Volksfreunds, sondern bei allen Veröffentlichungen auch im Internet – geklärt sein. Deshalb bitten wir alle, die uns ab sofort Fotos zusenden, dass sie sicherstellen, dass sie die Rechte an den Bildern besitzen und sie damit auch an uns zur Veröffentlichung übertragen können.

Das ist bei selbst erstellten Bildern immer der Fall, bei Fotos von anderen sollte man besser noch einmal nachfragen, bevor man es an uns sendet. Denn wir gehen, wenn Sie uns ein Bild schicken, davon aus, dass Sie es uns zur Verfügung stellen dürfen.

Im Hinblick auf das Urheberrecht ist es wichtig, dass Sie uns für Bilder, die Sie uns zur Verfügung stellen, einen Fotografen benennen müssen. Eine Ausnahme bilden nur historische Aufnahmen, bei denen der Urheber nicht mehr festgestellt werden kann. Anders als bei dem Recht zur Verwendung eines Bildes für einen bestimmten Zweck ist das Urheberrecht an eine natürliche Person gebunden und kann auch nicht übertragen werden.

Wir sind allerdings zur Nennung des Urhebers verpflichtet. Bitte achten Sie also darauf, dass Sie uns für jedes an uns gesendete Bild einen Fotografen nennen, dessen Namen wir mit dem Foto veröffentlichen müssen. Bilder ohne namentliche Benennung des Fotografen können wir nicht mehr veröffentlichen. Wir werden diese ab sofort mit der Aufforderung den Urheber zu benennen, an Sie zurücksenden. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.

Bilder und Texte können Sie uns immer senden an die zentrale Adresse mosel@volksfreund.de. Dieses Postfach wird durchgängig betreut, daher bitten wir darum, vom Versenden an weitere Volksfreund-E-Mailadressen abzusehen. Denn dies birgt vor allem die Gefahr einer unnötigen Doppelung. Wir freuen uns auf Post von Ihnen.