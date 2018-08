später lesen Städtebau Wegen Baustelle: Neustraße wird gesperrt Teilen

() Der Neubau des Wohnhauses in der Wittlicher Neustraße 25 beginnt an diesem Montag, 27. August. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 30. November andauern, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Neustraße muss während dieses Zeitraums voll gesperrt werden, da in der Fahrbahn ein Baustellenkran aufgestellt wird und zudem ein Arbeits- und Sicherheitsbereich geschaffen werden muss.