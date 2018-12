Ab sofort gibt es täglich frisch geschlagene Weihnachtsbäume im Hof von Familie Linden. Der Weihnachtsbaumverkauf im Hof von Familie Linden in Lüxem hat mittlerweile schon Tradition.In den vergangen fünf Jahren kamen durch den Verkauf mehr als 11 000 Euro zusammen.

Diese Spenden gingen unter anderem an den Elternkreis behinderter Kinder, den örtlichen Kindergarten, den Seniorenkreis und den Musikverein zur Förderung der Jugendarbeit.

Zu finden sind die Weihnachtsbäume in Wittlich-Lüxem, in „Linden‘s Scheune“, Grünewaldstraße 4, mitten im Ort.