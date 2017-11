später lesen Weihnachtsfeier: Aufrecht stehen, Aufrecht gehen Teilen

Erden (red) "Aufrecht stehen - Aufrecht gehen" ist eine Selbsthilfegruppe für Aphasiker und Schlaganfallpatienten und deren Angehörige. Das nächste Treffen in Verbindung mit einer Weihnachtsfeier findet am Mittwoch, 6. Dezember, um 12 Uhr in Erden statt.