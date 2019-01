Erstmals im Eventum Wittlich: Heute beginnen die Mosel-Weinbautage

„Perspektive Moselweinbau“ lautet das Motto der Moselweinbautage, die heute und morgen im Eventum in Wittlich stattfinden. Eröffnet wird die Veranstaltung heute Morgen um 8.30 Uhr vom Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Mosel, Hubert Friedrich. Im Mittelpunkt des ersten Tages stehen Fachvorträge zum Pflanzenschutz und Düngung. Ein weiteres Thema ist die Klimaveränderung und wie sie sich auf den Weinbau auswirkt. Am Nachmittag gibt der Präsident des Weinbauverbandes Mosel, Rolf Haxel, einen Bericht zur aktuellen weinbaupolitischen Lage. Am zweiten Tag, Donnerstag, 10. Januar, geht es hauptsächlich um Marketing und sensorische Fragen. Beginn der Weinbautagung am Donnerstag ist um 9 Uhr. An beiden Tagen können sich die Besucher eine Fachausstellung ansehen.