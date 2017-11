Weinbrüder treffen sich in Wittlich zum Stammtisch

Wittlich (red) Die Weinbruderschaft Mosel-Saar-Ruwer lädt zum Stammtisch nach Wittlich ein. Am Mittwoch, 29. November, ab 19.30 Uhr, treffen sich die Mitglieder in der Vinothek von Thomas Losen, Himmeroder Straße 50. Diesmal wird auch der Winzer Stefan Lotz aus Erden mit ausgewählten Weinen dabei sein.

Mitglieder, Gäste und Interessierte sind eingeladen.

Anmeldungen oder Fragen an Thomas Losen telefonisch unter 06571/95250 per E-Mail an

th.losen@losen-bockstanz.de