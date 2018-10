später lesen Wasser Wenig Wasser in der Lieser FOTO: Teilen

(will) Nicht nur Rhein und Mosel haben Niedrigwasser, auch die Lieser führt nur wenig mit sich. An vielen Stellen ist der Grund deutlich sichtbar. Derzeit liegt der Pegel Plein bei 45 Zentimetern. Zum Vergleich: Der Höchststand betrug am 3. Januar 2003 304 Zentimeter.