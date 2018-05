Wenn der Müll auf der Straße bleibt

Unbekannte stellen Abfall unerlaubt in der Innenstadt ab. Weil dieser lange dort stehe bleibt, ist ein Anlieger verärgert.

() Erhard Jeske stinkt’s. Wochenlang habe Müll vor seinem Haus in der Wittlicher Neustraße in der Altstadt gelegen. Der Müll sei, in Säcken verpackt, von einem Unbekannten dazugestellt worden, als Sperrmüll zur regulären Einsammlung auf der Straße gestanden habe. Dieser sei dann auch mitgenommen worden, der restliche Abfall aber nicht. „Der hat dann rund zwei Wochen vor der Tür gelegen.“ Beim Zweckverband Abfallwirtschaft in der Region Trier (ART) habe er sich deshalb gemeldet, ebenso bei der Stadt Wittlich. Passiert sei aber erst einmal nichts. „Das ging mir gegen den Strich“, sagt Jeske. Zwischen Donnerstag und Freitag ist dann jedoch der Müll verschwunden.

Zwar sammelt der ART Restmüll nicht außerhalb der angegebenen Termine ein, wie eine Sprecherin auf TV-Anfrage sagt. Aber: „Im vorliegenden Fall handelt sich jedoch um Restabfall, der im Rahmen der Sperrabfalleinsammlung liegengeblieben ist und deren Verursacher nicht ermittelt werden konnte. In solchen Fällen wird von Seiten des Zweckverbands eine Beseitigung veranlasst. Dies ist auch bei der widerrechtlichen Ablagerung in der Neustraße in Wittlich geschehen.“ Wegen des Feiertags am 1. Mai konnte der Abfall erst am Donnerstag abgeholt werden. „Somit wurde der Abfall vier Arbeitstage nach der Meldung entfernt.“

Fälle wie diese kommen immer mal wieder vor. „Es kann vorkommen, dass im Rahmen der Sperrabfalleinsammlung Abfälle liegen bleiben. In der Regel werden solche Ablagerungen zeitnah vom Verursacher entfernt. Ist das nicht der Fall, kümmert sich der ART um die Beseitigung. Voraussetzung dafür ist, dass der ART informiert wird.“

Wenn Kunden des ART ähnliche Fälle haben, können sie sich an den ART wenden. Das ist über das Abfall-Telefon (0651/9491-414) oder die spezielle Durchwahl (-9999) möglich.

Und: „Es ist auch eine Anzeige bei den Polizeidienststellen oder Verbandsgemeinden möglich. Diese leiten die Angelegenheit an den ART weiter“, so die Sprecherin des Zweckverbands. Der ART gebe den Kunden auf jeden Fall ein Rückmeldung.