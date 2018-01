Werbe-Ikonen und alte Schätzchen

Eine Emaille-Tafel fordert zum Genuss von Kathreiner Kaffee auf, eine Puppe wartet an einem nostalgischen Kiosk auf Kunden, und auf blauem Grund strahlt eine junge Frau mit genauso blauen Augen, weißer Mütze, Handschuhen und Wasserwellen. Sie vermittelt mit dem Charme der 1960er Jahre, dass Nivea Creme gegen spröde Haut hilft. Irgendwo umarmt Klementine eine Packung Waschmittel (für Jüngere sei gesagt: Klementine, eine etwas dralle Frau in weißer Latzhose und rotkariertem Hemd, war bis in die 1970er Jahre die zentrale Werbefigur für Ariel). Werbung aus längst vergangenen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bildet den Hintergrund für die Stars, die in einem großen, neuen Haus mit Backstein-Fassade in Bernkastel-Kues gefeiert werden. Denn das Gebäude heißt Zylinderhaus und ist eines der größten und spektakulärsten Museen für automobile Technik in Deutschland.

Auf 5000 Quadratmetern stehen mehr als 100 perfekt restaurierte und in Szene gesetzte Prachtstücke aus mehr als acht Jahrzehnten. Der Fokus liegt dabei auf großen deutschen Automarken von Horch über DKW, BMW, NSU bis zu Borgward, Mercedes und VW. Für Kenner:

Einer der Höhepunkte der Ausstellung, zu der neben Automobilen auch historische Zweiräder gehören, ist der Audi 225 Front Luxus Gläser Cabriolet aus dem Jahr 1937, von dem es weltweit nur noch sechs Exemplare gibt. Man muss allerdings kein Oldtimer-Experte sein, um sich in den Bann dieser Mischung aus Autobau-Kunst und nostalgischen Konsumversprechen ziehen zu lassen. Im Zylinderhaus wird die Geschichte des 20. Jahrhunderts auf ganz eigene Weise erzählt, sozusagen im „Gute-Alte-Zeit-Modus“.

Abgerundet wird das Angebot des Museums durch Konferenzräume für Seminare und Tagungen sowie Erlebnis-Gastronomie. So sagte Museumsdirektor Martin van Stek schon kurz vor der Eröffnung im Oktober: „Wir wollen ein Eventzentrum für private Personen und Firmen rund um das Thema deutsche Automobilgeschichte sein.“

