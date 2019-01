() Für Besucher der aktuellen Wechselausstellung „Tonys Heimspiel“ mit Zeichnungen und Gemälden von Tony Munzlinger mit Motiven aus Wittlich, Eifel, Mosel und Hunsrück in der Casa Tony M. in Wittlich gibt es etwas Besonderes.

Wenn die Gäste ein Bildmotiv des bekannten Künstlers erkennen und wissen, wo Tony Munzlinger stand, als er seine Werke gemalt hat, sind die Besucher aufgerufen, ein Foto vom Original zu machen.

Die Fotografen sollen dabei versuchen, die Bilder so gut wie möglich zu treffen und sie dann an folgende Adresse zu senden: Stiftung Stadt Wittlich, Schloßstraße 11, 54516 Wittlich, oder als Datei per E-Mail an die Adresse info@casatonym.de.

Einsendeschluss ist der 31. Januar.

Eine Jury entscheidet über die besten fünf Einsendungen, und die Gewinner erhalten anschließend jeweils einen Ausstellungskatalog zu „Tonys Heimspiel“ (im Handel ist dieser für 16 Euro zu erwerben).