WG: NIB NKG

(red) Das Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel hat eine Spendenaktion für die Wittlicher Tafel organisiert. Die Schüler sammelten fleißig haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Schulbedarf und konnten viele vollbepackte Kisten an die ehrenamtlichen Fahrer des Tafelautos übergeben. Das Team der Wittlicher Tafel bedankte sich im Namen der Kunden für die dringend benötigten Dinge des Alltags. Das Foto zeigt Schülerinnen des Gymnasiums beim Packen der Kartons. Infos zur Wittlicher Tafel: Anja Adam, Telefon 06571/956338-19, E-Mail an adam.anja@caritas-wittlich.de ⇥Foto: privat