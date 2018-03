WG: NIB Spende Lüxem

(red) Tradition hat der Weihnachtsbaumverkauf im Hof von Familie Linden in Wittlich-Lüxem. An vielen Tagen herrschte reges Treiben auf dem Hof. Die Erlöse sind für einen guten Zweck, insgesamt kamen 2280 Euro zusammen, die wie folgt verteilt wurden: 900 Euro gehen an den Elternkreis behinderter Kinder Wittlich, der gleiche Betrag geht an den Lüxemer Seniorenkreis, und 480 Euro gehen an den Förderverein der Kindertagesstätte Lüxem. Das Foto zeigt die symbolische Spendenübergabe an Maria Klein (Elternkreis behinderter Kinder), Magda Schäfer-Rieb (Seniorenkreis Lüxem) und Sabine Anton (Förderverein Kindertagesstätte Lüxem) mit Familie Linden und Kindern. ⇥ Foto: Privat