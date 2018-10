Wie Eltern ihre Kinder verstehen lernen

() Die Lebensberatung Wittlich bietet unter dem Titel „Wie das Baby mit uns spricht“ ein Feinfühligkeitstraining für Eltern an.

Elterliche Feinfühligkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gute Eltern-Kind-Beziehung.Die Lebensberatung Wittlich möchte Eltern fachlich dabei unterstützen, ihre Kompetenzen und Ressourcen in einem dreiteiligen Feinfühligkeitstraining einzubringen. In einer Kleingruppe lernen sie die kindlichen Signale zu erkennen, zu interpretieren und sensibel und angemessen darauf zu reagieren.

Das kostenlose Angebot richtet sich an Eltern von Kindern im Alter von null bis zwölf Monaten und findet einmal wöchentlich an drei aufeinanderfolgenden Terminen bei der Lebensberatung in Wittlich statt. Das Training ist montags von 10 bis 11.30 Uhr an folgenden Terminen: 22. Oktober, 29. Oktober und 5. November.

Geleitet wird der Kurs von der Psychologin Ursula Günther und Phiroza Khambatta, Kindheitspädagogin.

Kontakt und Anmeldung bei der Lebensberatung Wittlich, Kasernenstraße 37 in 54516 Wittlich, Telefon 06571/4061 oder per E-Mail: lb.wittlich@bistum-trier.de