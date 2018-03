(red) Der Lehrgang „Einstieg in die Degustation von Honig“ wird am Samstag, 3. Februar, von 10 bis 13 Uhr im Morgenfelderhof in Eckfeld angeboten. Referentin Marianne Kehres führt in die Theorie der Honigsensorik ein und lehrt im praktischen Teil, verschiedene Honige selbst zu beschreiben und zu degustieren. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 06571/953100 oder unter E-Mail landfrauenverband@web.de ⇥Foto: Veranstalter