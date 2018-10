später lesen Beruf Wiedersehen nach 50 Jahren FOTO: TV / privat FOTO: TV / privat Teilen

(red) 50 Jahre nach ihrer Berufsausbildung in der Pflegeschule am Cusanus Krankenhaus in Bernkastel-Kues haben sich acht ehemalige Schwestern erstmals wiedergetroffen. Das Wiedersehen begann mit einem Rundgang durch „ihre Klinik“. Am 1.Oktober 1968 hatten insgesamt 18 junge Frauen ihre Ausbildung zur Krankenschwester in der Pflegeschule am Cusanus Krankenhaus aufgenommen.