Wirtschaft simulieren mit Macro-Planspiel

(red) Im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Wittlich lernten Fachleiter, Lehrer sowie Studierende der Universität Trier das Macro-Planspiel als eine handlungsorientierte Möglichkeit kennen, Wirtschaftskompetenz anzubahnen. Macro ist ein computergestütztes Planspiel um das Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge zu stärken, in dem es die Funktionsweise einer modernen Volkswirtschaft abbildet. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Kultus-Ministerium in Baden-Württemberg entwickelt. ⇥Foto: Privat