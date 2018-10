Wittlich: Autofahrer mit 1,83 Promille erwischt

Bei einer Kontrolle in der Nacht auf Dienstag hat die Polizei Wittlich einen Eifeler erwsicht, der mit 1,83 Promille am Steuer seines Autos unterwegs war.

Beamte der Polizeiinspektion Wittlich haben am Dienstagmorgen gegen 2.10 Uhr einen 34-Jährigen aus der VG Ulmen mit seinem Auto in der Werkstraße in Wittlich Dabei stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein durch ihn freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, und ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt.