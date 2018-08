später lesen Markt Selbstgemachtes für guten Zweck Teilen

Twittern

Teilen



Die Lüxemer Frauen bieten beim Dorffest am Freitag, 31. August, in Wittlich-Dorf selbstgemachte Herbstkränze, Marmeladen, gestrickte Strümpfe und Kürbiskörbe an. Der Erlös geht nach Ghana zur Finanzierung einer Operation eines krebskranken Patienten.