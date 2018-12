später lesen Polizei Einbruch in Wohnhaus Teilen

(red) Im Wittlicher Stadtteil Dorf kam es am Donnerstag, 13. Dezember, in der Straße Im Flürchen zwischen 18.45 und 22.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nachdem die Täter an zwei Fenstern erfolglos versuchten sich Zutritt zu verschaffen, schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Wohnhaus, wo sie Bargeld und Schmuck entwendeten.