Wittlich in zehn Jahren: Diskussion und Information

() Die Grünen im Landkreis laden ein zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Wittlich wächst – mehr Lebensqualität durch mehr Industrie?“. Dabei soll über die Änderung des Flächennutzungsplans informiert, diskutiert und sich ausgetauscht werden.

Zwei Termine stellt die Partei dabei zur Auswahl: am Mittwoch, 23. Mai, ab 19.30 Uhr im Jugend- und Bürgerhaus (Jub) in Wengerohr (kleiner Raum) sowie am Freitag, 8. Juni, zur gleichen Zeit im kleinen Casino-Saal in Wittlich.

Der Grund: Noch in diesem Jahr soll im Stadtrat Wittlich der Flächennutzungsplan überarbeitet werden. Insbesondere würden neue Industrie- und Gewerbeflächen gesucht.

Je nachdem, wie viele und wie große neue Gewerbeflächen ausgewiesen werden, wird sich das Gesicht von Wittlich verändern. Außerdem wird dies vielfältige Auswirkungen für die Bürger der Stadt haben. So werden, um nur ein Beispiel zu nennen, weitere Arbeitsplätze geschaffen, es werden aber auch landwirtschaftlich nutzbare Flächen reduziert.

Deshalb appellieren die Grünen daran, dass sich alle Wittlicher die Frage stellen, wie die Stadt in zehn Jahren aussehen soll, und darüber auch an diesen Abenden rege diskutieren.