Wittlich kratzt an der 20 000er-Marke

() Die Stadt Wittlich wächst weiter. Das teilte Bürgermeister Joachim Rodenkirch in der Einwohnerversammlung mit. Derzeit, so das Stadtoberhaupt, leben 19 902 Menschen in der Stadt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von rund 350 Einwohnern. Von den 19 902 Einwohnern haben rund 800 ihren Nebenwohnsitz in der Kreisstadt. Ein weiterer Kindergarten soll laut Rodenkirch in der Kernstadt gebaut werden. Dort seien aktuell alle Einrichtungen voll belegt. Grund für die Notwendigkeit weiterer Kita-Plätze seien der Flüchtlingszuzug , aber auch eine steigende Geburtenrate in der Stadt. Rodenkirch rechnet mit einer Investition von rund vier Millionen Euro.