() Mit Drogen am Steuer ist ein 21-jähriger Wittlicher nach Mitteilung der Polizei am Montag in Wittlich erwischt worden. Er fuhr gegen 23:35 Uhr mit seinem Auto in der Gerberstraße, als er kontrolliert wurde.Währen der Kontrolle fielen den Beamten deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum auf, den der Mann auch einräumte.