Ortsbeiräte beraten über Haushalt

In den kommenden Tagen laden drei Ortsbeiräte von Wittlicher Ortsteilen zu öffentlichen Sitzungen ein. Den Beginn macht der Ortsbeirat Wittlich-Neuerburg am Dienstag, 18. September, um 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Neuerburg.

Behandelt werden unter anderem Bauanträge, der Haushalt 2019 und kommende Veranstaltungen.

Am Mittwoch, 19. September, tagt der Ortsbeirat Wittlich-Dorf um 20 Uhr im Vereinshaus Dorf. Neben einer Einwohnerfragestunde steht der Haushalt 2019 auf der Tagesordnung. In der kommenden Woche, am Mittwoch, 26. September, lädt der Ortsbeirat Wittlich-Wengerohr um 19 Uhr zur Sitzung im Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr ein. Es wird über den aktuellen Stand unter anderem der Arbeitsgruppe „Zukunft Altdorf“ und über den Haushalt 2019 gesprochen.