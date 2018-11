Wittlich: Polizei schnappt Mann kurz nach LKW-Aufbruch

Dank aufmerksamer Zeugen ist der Polizei ein mutmaßlicher Dieb ins Netz gegangen.

(red) Aufmerksamen Menschen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Montagabend einen Mann festnahm, der einen LKW aufgebrochen hat. Das teilt die Polizei Wittlich mit. Die Zeugen meldeten bei der Polizeidienststelle in Wittlich, dass sie gerade den Aufbruch eines in der Max-Planck-Straße in Wittlich abgestellten LKW beobachteten. Der Täter habe die Scheibe des Fahrzeugs zertrümmert. In Tatortnähe nahmen die Polizisten einen 54-jährigen Mann vorläufig fest, der von den Zeugen zweifelsfrei identifiziert wurde. Es wird bisher von einem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro ausgegangen