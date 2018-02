später lesen Recht Vortrag zu Erbrecht und Testament Teilen

In Sachen Erbe besteht häufig große Unkenntnis über das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht und die vielfältigen Formen der testamentarischen Regelungsmöglichkeiten. Astrid Dahmen, Fachanwältin für Erbrecht in Wittlich, gibt am Dienstag, 27. Februar, 19:30 Uhr in in der Clara-Viebig-Realschule plus Auskunft über das gesetzliche Erbrecht der Abkömmlinge und des Ehepartners sowie deren Pflichtteilsansprüche. Der Vortrag zeigt die Möglichkeiten, Erbregelungen durch Testament oder Erbvertrag zu treffen.