(red) Das gemeinsame Singen und Musizieren auf dem Marktplatz in Wittlich am heiligen Abend hat eine lange Tradition. Unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum auf dem Markplatz sangen auch in diesem Jahr die Bürger an Heiligabend in Begleitung des Blasorchesters Wittlich weihnachtliche Lieder zur Einstimmung auf die kommenden Festtage.